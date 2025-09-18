Вместо сырников пеку этот творожный кекс в духовке: с влажной текстурой, не черствеет

Вместо сырников пеку этот творожный кекс в духовке. Он получается с влажной текстурой и легкой сладостью ванили, его вкус напоминает классический чизкейк, но готовится в разы быстрее, проще и долго не черствеет.

Рецепт: разомните 200 г творога вилкой, добавьте 2 яйца, 150 г сахара, 100 г размягченного сливочного масла, щепотку ванилина и тщательно перемешайте. Всыпьте 200 г просеянной муки с 1 ч. л. разрыхлителя, аккуратно соедините с творожной массой. Тесто перелейте в смазанную форму и выпекайте 40–45 минут при 180 °C до сухой зубочистки.

Дайте кексу полностью остыть в форме — так он останется сочным и не осядет. Подавайте его с ягодным соусом или просто посыпьте сахарной пудрой — этот кекс станет любимым лакомством для всей семьи.

