Кабардинские хычины с нежным творогом — универсальные лепешки на завтрак или перекус! Вкуснее сырников и запеканок

Эти хычины я научилась готовить у кабардинской соседки, и теперь они стали нашим семейным хитом! Тонкие лепешки с нежной творожной начинкой — это идеальный завтрак, перекус или даже ужин, когда нет времени на готовку. Они сытные, но при этом совсем не тяжелые. Готовятся просто, а результат всегда восхищает. Мои домашние готовы есть их хоть каждый день, особенно с кусочком сливочного масла, которое тает на горячей лепешке.

Нам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл кефира, 1 ч. л. соли, ½ ч. л. соды; для начинки — 400 г творога, 1 яйцо, пучок зелени, соль. В глубокой миске смешиваем кефир с солью и содой. Постепенно добавляем муку и замешиваем мягкое тесто. Накрываем его и даем отдохнуть 20 минут.

Для начинки творог смешиваем с яйцом, мелко нарубленной зеленью и солью по вкусу. Тесто делим на 8–10 частей. Каждый кусочек раскатываем в тонкую лепешку. В центр выкладываем творожную начинку.

Аккуратно собираем края теста в середине, защипываем «мешочек». Затем осторожно раскатываем его в тонкую лепешку с начинкой внутри. Обжариваем на сухой сковороде без масла по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистых пятен. Готовые хычины смазываем сливочным маслом. Пальчики оближешь!

