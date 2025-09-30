Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 11:00

Кабардинские хычины с нежным творогом — универсальные лепешки на завтрак или перекус! Вкуснее сырников и запеканок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти хычины я научилась готовить у кабардинской соседки, и теперь они стали нашим семейным хитом! Тонкие лепешки с нежной творожной начинкой — это идеальный завтрак, перекус или даже ужин, когда нет времени на готовку. Они сытные, но при этом совсем не тяжелые. Готовятся просто, а результат всегда восхищает. Мои домашние готовы есть их хоть каждый день, особенно с кусочком сливочного масла, которое тает на горячей лепешке.

Нам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл кефира, 1 ч. л. соли, ½ ч. л. соды; для начинки — 400 г творога, 1 яйцо, пучок зелени, соль. В глубокой миске смешиваем кефир с солью и содой. Постепенно добавляем муку и замешиваем мягкое тесто. Накрываем его и даем отдохнуть 20 минут.

Для начинки творог смешиваем с яйцом, мелко нарубленной зеленью и солью по вкусу. Тесто делим на 8–10 частей. Каждый кусочек раскатываем в тонкую лепешку. В центр выкладываем творожную начинку.

Аккуратно собираем края теста в середине, защипываем «мешочек». Затем осторожно раскатываем его в тонкую лепешку с начинкой внутри. Обжариваем на сухой сковороде без масла по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистых пятен. Готовые хычины смазываем сливочным маслом. Пальчики оближешь!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

рецепты
лепешки
завтраки
кулинария
творог
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
