30 сентября 2025 в 11:30

Моя запеканка съедается за минуту. Секрет в слоях! Нежное творожное облако с тыквенным муссом!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта запеканка стала моим любимым осенним блюдом — она сочетает в себе нежность творога и сладковатый вкус тыквы, создавая идеальную гармонию. Готовится она слоями, что делает ее не только очень вкусной, но и невероятно красивой. Это прекрасный способ накормить семью полезным десертом или сытным завтраком без лишних хлопот. Даже те, кто не очень любит тыкву, оценят эту запеканку по достоинству!

Нам понадобится: 500 г творога, 400 г тыквы, 3 яйца, 5 ст.л. манки, 100 г сахара, ванилин, щепотка соли. Тыкву натираем на терке. Творог протираем через сито. Яйца взбиваем с сахаром.

Делим творог и тыкву на две части. Смешиваем творог с манкой, яйцами и ванилином. Форму смазываем маслом. Выкладываем слоями: творог, тыква, снова творог, снова тыква.

Выпекаем при 180°C 40-45 минут. Даем остыть в форме. Подаем со сметаной или медом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Мария Левицкая
М. Левицкая
