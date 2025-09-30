Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 14:40

Международный день музыки: как звуки влияют на нашу жизнь

Международный день музыки: когда празднуют, традиции Международный день музыки: когда празднуют, традиции Фото: Shutterstock/FOTODOM

Музыка сопровождает человечество десятки тысяч лет — она лечит, объединяет и формирует культуру. Международный день музыки 1 октября — удобный повод остановиться, послушать и понять: почему одни мелодии пробуждают радость, а другие — спокойствие; как звучание влияет на память и настроение и кто в истории создал произведения, которые звучат по сей день. Ниже — сжатый, но обстоятельный обзор: от истории праздника до научных данных о влиянии музыки на мозг и здоровье.

История праздника: от древних ритуалов до инициативы Дмитрия Шостаковича

Музыка как коллективное действие и ритуал известна человечеству с доисторических времен: археологи находят следы музыкальных инструментов и в пещерах, и в древних поселениях. Официально же современный Международный день музыки был учрежден Международным советом по музыке в 1975 году — дата 1 октября выбрана для объединения творческих инициатив и продвижения музыки как фактора международного диалога и мира. Идею активно поддерживали крупные артисты и музыкальные деятели — среди тех, кто способствовал рождению праздника, в источниках упоминают и письмо Дмитрия Шостаковича в ООН в начале 1970-х годов с предложением по расширению международного внимания к музыке.

Он говорил о музыке как о мощном средстве объединения людей разных национальностей и воспитания духовности. Его авторитет и настойчивость привели к тому, что Международный день музыки быстро распространился по всему миру и стал популярным праздником.

Композитор, пианист, педагог, народный артист СССР Дмитрий Дмитриевич Шостакович Композитор, пианист, педагог, народный артист СССР Дмитрий Дмитриевич Шостакович Фото: Лев Иванов/РИА Новости

Если вам интересно, когда отмечают День музыки в разных странах, то международная общая дата — 1 октября — остается самой популярной. В то же время в ряде стран празднования могут проходить в иные дни или в виде фестивалей в иные дни.

Первые музыкальные инструменты: что нашли у древних людей

Что считается самым древним музыкальным инструментом? Давайте углубимся в историю в Международный день музыки.

Археологи находили фрагменты проделанных в кости флейт и других духовых инструментов возрастом в десятки тысяч лет. Некоторые открытия датируются примерно 40 000 лет назад — например, найденные в пещерах Европы костяные флейты — и укрепляют мысль, что музыкальная активность существовала совместно с ранними формами современного человека. Эти находки показывают не только технический прогресс (умение работать с материалом), но и социальную роль музыки: ритуалы, общие праздники и, возможно, способы объединения групп.

  • Интересный факт. Вероятно, первыми инструментами были ударные: стук камней, деревянные бруски, а затем и первые примитивные барабаны, обтянутые кожей животных. Ритм был основой всех ритуалов.

Музыкотерапия: какие болезни лечат звуками

В честь праздника, Международного дня музыки, напомним и о том влиянии, что мелодии оказывают на наш организм.

Научные исследования за последние десятилетия последовательно демонстрируют терапевтический эффект музыки при ряде состояний. Систематические обзоры и мета-анализы указывают на пользу музыкотерапии при деменции — улучшение когнитивной функции, настроения и качества жизни, а также при депрессии, болевом синдроме и реабилитации после инсульта.

Нейронаучные исследования объясняют эти эффекты: музыка активирует широкие сети мозга — лимбическую систему, гиппокамп и моторные структуры — и стимулирует высвобождение нейромедиаторов (дофамин, эндорфины), что лежит в основе улучшения настроения и снижения стресса. Поэтому музыка уже давно используется как вспомогательный метод в паллиативной помощи, уходе за пожилыми и в реабилитации.

Первые музыкальные инструменты Первые музыкальные инструменты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Музыка активизирует практически все области головного мозга.

  • Лимбическая система. Отвечает за эмоции. Знакомая мелодия может мгновенно вызвать воспоминания и сильные чувства.

  • Префронтальная кора. Отвечает за планирование и принятие решений, улучшая когнитивные функции.

  • Мозжечок. Отвечает за координацию движений, что объясняет, почему музыка помогает при реабилитации после травм.

  • Дофамин и серотонин. Прослушивание приятной музыки стимулирует выработку дофамина (гормона удовольствия) и серотонина, что напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Рейтинг выдающихся композиторов, изменивших мир

Составить объективный рейтинг композиторов почти невозможно, так как вкусы у всех разные. Однако можно выделить несколько фигур, чье влияние на развитие музыки оказалось наиболее значительным.

  • Иоганн Себастьян Бах. Его творчество стало вершиной эпохи барокко и фундаментом для всей последующей европейской музыки. Его полифонические произведения до сих пор считаются образцом музыкальной логики и сложности.

  • Вольфганг Амадей Моцарт. Гений классицизма, чья музыка сочетает в себе невероятную мелодичность, глубину и виртуозность. Его наследие охватывает все жанры — от опер до симфоний и камерной музыки.

  • Людвиг ван Бетховен. Композитор-титан, совершивший переход от классицизма к романтизму. Его музыка наполнена титанической силой, борьбой и верой в человека.

  • Петр Чайковский. Самый исполняемый русский композитор, сумевший соединить западные музыкальные формы с глубокой русской мелодикой и эмоциональностью.

  • Игорь Стравинский. Новатор XX века, чей балет «Весна священная» совершил революцию в музыкальном языке, открыв эру модернизма.

Как отметить День музыки: идеи для вдохновения

Международный день музыки в 2025 году — отличный повод по-новому взглянуть на мир звуков. Вот несколько идей, как его можно отметить:

  • Откройте для себя новый жанр. Если вы всегда слушали классику, попробуйте послушать качественный джаз или электронную музыку. И наоборот.

  • Сходите на живой концерт. Ничто не заменит энергию живого исполнения. Это может быть как выступление симфонического оркестра, так и камерный концерт в небольшом клубе.

  • Создайте новый плейлист.

  • Возьмите первый урок игры на инструменте. Неважно, сколько вам лет. Освоить несколько аккордов на гитаре или сыграть простую мелодию на пианино — это доступно каждому и приносит огромное удовлетворение.

    Что такое музыкотерапия Что такое музыкотерапия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проведя Международный день музыки в 2025 году таким образом, вы не просто отдадите дань уважения искусству, но и обогатите свою собственную жизнь, открыв для себя новые грани великого мира звуков.

Где купить антиквариат? Составили полный гайд!

музыка
праздники
традиции
истории
обычаи
музыканты
композиторы
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.