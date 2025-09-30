Международный день музыки: как звуки влияют на нашу жизнь

Музыка сопровождает человечество десятки тысяч лет — она лечит, объединяет и формирует культуру. Международный день музыки 1 октября — удобный повод остановиться, послушать и понять: почему одни мелодии пробуждают радость, а другие — спокойствие; как звучание влияет на память и настроение и кто в истории создал произведения, которые звучат по сей день. Ниже — сжатый, но обстоятельный обзор: от истории праздника до научных данных о влиянии музыки на мозг и здоровье.

История праздника: от древних ритуалов до инициативы Дмитрия Шостаковича

Музыка как коллективное действие и ритуал известна человечеству с доисторических времен: археологи находят следы музыкальных инструментов и в пещерах, и в древних поселениях. Официально же современный Международный день музыки был учрежден Международным советом по музыке в 1975 году — дата 1 октября выбрана для объединения творческих инициатив и продвижения музыки как фактора международного диалога и мира. Идею активно поддерживали крупные артисты и музыкальные деятели — среди тех, кто способствовал рождению праздника, в источниках упоминают и письмо Дмитрия Шостаковича в ООН в начале 1970-х годов с предложением по расширению международного внимания к музыке.

Он говорил о музыке как о мощном средстве объединения людей разных национальностей и воспитания духовности. Его авторитет и настойчивость привели к тому, что Международный день музыки быстро распространился по всему миру и стал популярным праздником.



Композитор, пианист, педагог, народный артист СССР Дмитрий Дмитриевич Шостакович Фото: Лев Иванов/РИА Новости

Если вам интересно, когда отмечают День музыки в разных странах, то международная общая дата — 1 октября — остается самой популярной. В то же время в ряде стран празднования могут проходить в иные дни или в виде фестивалей в иные дни.

Первые музыкальные инструменты: что нашли у древних людей

Что считается самым древним музыкальным инструментом? Давайте углубимся в историю в Международный день музыки.

Археологи находили фрагменты проделанных в кости флейт и других духовых инструментов возрастом в десятки тысяч лет. Некоторые открытия датируются примерно 40 000 лет назад — например, найденные в пещерах Европы костяные флейты — и укрепляют мысль, что музыкальная активность существовала совместно с ранними формами современного человека. Эти находки показывают не только технический прогресс (умение работать с материалом), но и социальную роль музыки: ритуалы, общие праздники и, возможно, способы объединения групп.

Интересный факт. Вероятно, первыми инструментами были ударные: стук камней, деревянные бруски, а затем и первые примитивные барабаны, обтянутые кожей животных. Ритм был основой всех ритуалов.

Музыкотерапия: какие болезни лечат звуками

В честь праздника, Международного дня музыки, напомним и о том влиянии, что мелодии оказывают на наш организм.

Научные исследования за последние десятилетия последовательно демонстрируют терапевтический эффект музыки при ряде состояний. Систематические обзоры и мета-анализы указывают на пользу музыкотерапии при деменции — улучшение когнитивной функции, настроения и качества жизни, а также при депрессии, болевом синдроме и реабилитации после инсульта.

Нейронаучные исследования объясняют эти эффекты: музыка активирует широкие сети мозга — лимбическую систему, гиппокамп и моторные структуры — и стимулирует высвобождение нейромедиаторов (дофамин, эндорфины), что лежит в основе улучшения настроения и снижения стресса. Поэтому музыка уже давно используется как вспомогательный метод в паллиативной помощи, уходе за пожилыми и в реабилитации.



Первые музыкальные инструменты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Музыка активизирует практически все области головного мозга.

Лимбическая система. Отвечает за эмоции. Знакомая мелодия может мгновенно вызвать воспоминания и сильные чувства.

Префронтальная кора. Отвечает за планирование и принятие решений, улучшая когнитивные функции.

Мозжечок. Отвечает за координацию движений, что объясняет, почему музыка помогает при реабилитации после травм.

Дофамин и серотонин. Прослушивание приятной музыки стимулирует выработку дофамина (гормона удовольствия) и серотонина, что напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Рейтинг выдающихся композиторов, изменивших мир

Составить объективный рейтинг композиторов почти невозможно, так как вкусы у всех разные. Однако можно выделить несколько фигур, чье влияние на развитие музыки оказалось наиболее значительным.

Иоганн Себастьян Бах. Его творчество стало вершиной эпохи барокко и фундаментом для всей последующей европейской музыки. Его полифонические произведения до сих пор считаются образцом музыкальной логики и сложности.

Вольфганг Амадей Моцарт. Гений классицизма, чья музыка сочетает в себе невероятную мелодичность, глубину и виртуозность. Его наследие охватывает все жанры — от опер до симфоний и камерной музыки.

Людвиг ван Бетховен. Композитор-титан, совершивший переход от классицизма к романтизму. Его музыка наполнена титанической силой, борьбой и верой в человека.

Петр Чайковский. Самый исполняемый русский композитор, сумевший соединить западные музыкальные формы с глубокой русской мелодикой и эмоциональностью.

Игорь Стравинский. Новатор XX века, чей балет «Весна священная» совершил революцию в музыкальном языке, открыв эру модернизма.

Как отметить День музыки: идеи для вдохновения

Международный день музыки в 2025 году — отличный повод по-новому взглянуть на мир звуков. Вот несколько идей, как его можно отметить:

Откройте для себя новый жанр. Если вы всегда слушали классику, попробуйте послушать качественный джаз или электронную музыку. И наоборот.

Сходите на живой концерт. Ничто не заменит энергию живого исполнения. Это может быть как выступление симфонического оркестра, так и камерный концерт в небольшом клубе.

Создайте новый плейлист.

Возьмите первый урок игры на инструменте. Неважно, сколько вам лет. Освоить несколько аккордов на гитаре или сыграть простую мелодию на пианино — это доступно каждому и приносит огромное удовлетворение.

Что такое музыкотерапия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проведя Международный день музыки в 2025 году таким образом, вы не просто отдадите дань уважения искусству, но и обогатите свою собственную жизнь, открыв для себя новые грани великого мира звуков.

