Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 13:43

Россиянам рассказали, какими продуктами «разогнать» работу мозга

Нутрициолог Коновалова: рыба и льняное масло помогут мозгу работать быстрее

Гликемический индекс и хлебные единицы Гликемический индекс и хлебные единицы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жирная рыба, льняное масло и шоколад помогут мозгу быстрее работать, заявила нутрициолог Елена Коновалова. По ее словам, которые передает LIFE.ru, схожий эффект дают яйца, грецкие орехи и сухофрукты.

Поддержать работу нервных клеток и увеличить работоспособность способно и льняное масло. В 100 граммах продукта содержится до 70% полиненасыщенных жирных кислот. Стоит обратить внимание и на горький шоколад. Содержание какао должно быть не меньше 55%. Антоцианы и флавонолы в составе горького шоколада усиливают приток крови к мозгу, — заявила она.

Ранее интегративный нутрициолог Юлия Шарапова отметила, что мясо и рыба снабжают организм важными питательными веществами, положительно влияющими на здоровье кожи и волос. Она добавила, что ягоды тем временем богаты антиоксидантами, замедляющими процессы старения клеток.

россияне
продукты
нутрициологи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молдавия начала массово отказывать иностранцам во въезде
Коц объяснил важность освобождения Дерилово, Майского и Степового
Продюсер объяснил, почему уехавшие звезды не могут следовать совету Певцова
Массовое отравление алкоголем в Ленобласти: что известно, сколько погибших
Гуфа заподозрили в романе с «рэп-шансоньеткой» из-за пикантных фото
Директор школы не допустил до экзаменов троечников и угодил в скандал
Военные РФ испытали лазерную пушку для разминирования в Курской области
Военные придумали, как увеличить дальность полета дронов в зоне СВО
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.