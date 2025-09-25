Россиянам рассказали, какими продуктами «разогнать» работу мозга

Жирная рыба, льняное масло и шоколад помогут мозгу быстрее работать, заявила нутрициолог Елена Коновалова. По ее словам, которые передает LIFE.ru, схожий эффект дают яйца, грецкие орехи и сухофрукты.

Поддержать работу нервных клеток и увеличить работоспособность способно и льняное масло. В 100 граммах продукта содержится до 70% полиненасыщенных жирных кислот. Стоит обратить внимание и на горький шоколад. Содержание какао должно быть не меньше 55%. Антоцианы и флавонолы в составе горького шоколада усиливают приток крови к мозгу, — заявила она.

Ранее интегративный нутрициолог Юлия Шарапова отметила, что мясо и рыба снабжают организм важными питательными веществами, положительно влияющими на здоровье кожи и волос. Она добавила, что ягоды тем временем богаты антиоксидантами, замедляющими процессы старения клеток.