26 сентября 2025 в 15:24

Участие Израиля на «Евровидении-2026» решится в ходе голосования

EBU в ноябре проведет онлайн-голосование о допуске Израиля на «Евровидение-2026»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейский вещательный союз (EBU) в ноябре этого года собирается провести онлайн-голосование, от результатов которого зависит участие израильской телекомпании Kan в конкурсе «Евровидение-2026», пишет The Guardian. По данным издания, такое решение последовало после угрозы бойкота со стороны Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии и Словении.

Европейский вещательный союз подтвердил, что проведет онлайн-голосование в ноябре, по результатам которого израильская телекомпания Kan может быть исключена из конкурса песни «Евровидение» в следующем году, — пишет издание.

По словам главы EBU Дельфин Эрнотт Кунчи, существует много разногласий по поводу участия Израиля. Она добавила, что решение вопроса требует «более широкой демократической основы».

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что главным отличием международного конкурса «Интервидение» от «Евровидения» является его семейный формат. По его словам, европейское мероприятие пошло не по тому пути. Также продюсер отметил, что в «Интервидении» принимали участие представители почти всех континентов, кроме Австралии.

Евровидение
голосования
Израиль
конкурсы
