Названо одно из главных отличий «Интервидения» от Евровидения

Главным отличием международного конкурса «Интервидение» от Евровидения является его семейный формат, при просмотре которого не возникает желания увести детей от экрана, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. Он отметил, что это яркое шоу с интересными выступлениями.

Евровидение в последнее время свернуло куда-то не туда, вошло не в ту дверь. Главное отличие «Интервидения» от конкурса «Евровидение» в том, что я, например, как отец двоих детей не думаю при просмотре о том, в какой момент надо увести от телевизора своих детей, чтобы они не увидели чего-то такого, что детям смотреть совсем не стоит. Это яркое семейное шоу, где с первой до последней минуты уверенно можно наслаждаться исключительно историей о музыке, интересными выступлениями и необычными исполнителями, — высказался Бабичев.

Он отметил, что географический охват музыкального конкурса был необычайно широким, в нем участвовали представители всех континентов, кроме Австралии. По его словам, это позволило зрителям увидеть уникальную манеру подачи, палитру красок и звуков, характерных для разных уголков планеты.

В «Интервидении» принимали участие абсолютно разные страны, все уголки земного шара, все континенты, кроме Австралии. Действительно, было интересно посмотреть эту разнообразную палитру красок, звуков, инструментов, манеру подачи. О сценическом искусстве и постановке в разных странах свое представление. Африка привнесла что-то свое, Латинская Америка — яркие краски и эмоции. Бразилия — это вечный карнавал, а Куба — это вообще отдельная жизнь. Этого точно не увидишь на Евровидении, потому что там есть такое понятие, как формат песен конкурса. Здесь не все так очевидно, потому что песни абсолютно разные, так как очень много национального колорита, — резюмировал Бабичев.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что «Интервидение» прошло неидеально из-за спешки при его организации. По его словам, масштаб и уровень шоу пока не дотягивают до стандартов Евровидения.