«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 16:35

Названо одно из главных отличий «Интервидения» от Евровидения

Музкритик Бабичев: при просмотре «Интервидения» не нужно уводить детей от экрана

Группа Mzansi Jikelele (ЮАР) выступает на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» Группа Mzansi Jikelele (ЮАР) выступает на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Главным отличием международного конкурса «Интервидение» от Евровидения является его семейный формат, при просмотре которого не возникает желания увести детей от экрана, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. Он отметил, что это яркое шоу с интересными выступлениями.

Евровидение в последнее время свернуло куда-то не туда, вошло не в ту дверь. Главное отличие «Интервидения» от конкурса «Евровидение» в том, что я, например, как отец двоих детей не думаю при просмотре о том, в какой момент надо увести от телевизора своих детей, чтобы они не увидели чего-то такого, что детям смотреть совсем не стоит. Это яркое семейное шоу, где с первой до последней минуты уверенно можно наслаждаться исключительно историей о музыке, интересными выступлениями и необычными исполнителями, — высказался Бабичев.

Он отметил, что географический охват музыкального конкурса был необычайно широким, в нем участвовали представители всех континентов, кроме Австралии. По его словам, это позволило зрителям увидеть уникальную манеру подачи, палитру красок и звуков, характерных для разных уголков планеты.

В «Интервидении» принимали участие абсолютно разные страны, все уголки земного шара, все континенты, кроме Австралии. Действительно, было интересно посмотреть эту разнообразную палитру красок, звуков, инструментов, манеру подачи. О сценическом искусстве и постановке в разных странах свое представление. Африка привнесла что-то свое, Латинская Америка — яркие краски и эмоции. Бразилия — это вечный карнавал, а Куба — это вообще отдельная жизнь. Этого точно не увидишь на Евровидении, потому что там есть такое понятие, как формат песен конкурса. Здесь не все так очевидно, потому что песни абсолютно разные, так как очень много национального колорита, — резюмировал Бабичев.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что «Интервидение» прошло неидеально из-за спешки при его организации. По его словам, масштаб и уровень шоу пока не дотягивают до стандартов Евровидения.

Интервидение
Евровидение
конкурсы
продюсеры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин продлил оплату газа иностранцами через любые банки
Энергия жизни: как техника экономит ресурсы, которые дороже электричества
Зеленского обвинили в тайной сделке с США
Голову поставила в сервант: новое в деле матери, убившей троих детей
Губерниев рассказал, как российские лыжники могут попасть на Олимпиаду-2026
Россиянам рассказали, как получить шенген для поездки в Европу
Названы сроки завершения поставок российских систем ПВО в Индию
SHOT: автомобиль Диброва попал в ДТП на Рублевском шоссе
Косметолог рассказала, как победить в борьбе с акне
Двое монстров: родственники годами насиловали младших сестру и брата
Суд лишил адвокатов Навального хлеба
Раскрыта судьба матери, протаранившей дверь лифта коляской с ребенком
Депутат назвал преимущества цифрового рубля
Москвичам раскрыли, когда в городе может пойти первый снег
Пригожин пояснил решение SHAMAN сняться с голосования на «Интервидении»
В Раде раскритиковали назначение Манько командующим штурмовыми войсками ВСУ
Возлюбленная Джейсона Стэтхэма показалась в эффектном мини-платье
Арендаторам рассказали, как обезопасить себя от лишних расходов
В Казани рядом со школой заметили выслеживающего девочек молодого человека
В АТОР опровергли слухи о маскировочных визах Чехии для россиян
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.