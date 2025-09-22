«Сделали на скоростях»: продюсер назвал главную проблему «Интервидения»

Международный конкурс «Интервидение» прошел неидеально из-за спешки при его организации, выразил мнение в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, масштаб и уровень шоу пока не дотягивают до стандартов Евровидения.

По поводу «Интервидения» в целом: с технической точки зрения оно прошло на уровне. То есть это было хорошее зрелище со всевозможными спецэффектами и новой площадкой. Сказать, что мы превзошли Евровидение, как бы это непатриотично ни звучало, я не могу. Я пока не соглашусь с тем, что это шоу можно сравнить по масштабу и исполнительскому уровню. Создалось ощущение прощупывания мероприятия. Было принято решение провести конкурс, и все делалось на скоростях, — пояснил Рудченко.

По словам продюсера, большие мероприятия невозможно качественно организовать за несколько месяцев, что и привело к определенным недочетам. Он также подчеркнул, что ощущалась разрозненность в музыкальной программе, а уровень исполнителей из разных стран сильно отличался.

Я изначально говорил, что такие большие мероприятия, как «Интервидение», не организуются за полгода или три месяца. Когда за месяц до мероприятия вывешиваются положения и непонятно, как все будет происходить, возникают проблемы. Я не считаю, что получилось идеально, но для первого раза вполне понятно. Единственное — в музыкальном плане каждый артист исполнял произведения на свое усмотрение. Не было определенной структуры и временами было скучно наблюдать за происходящим. Разрозненность в музыкальном плане не давала нужного тонуса для того, чтобы досмотреть все до конца, — отметил Рудченко.

По его словам, следует проанализировать ошибки, которые были видны непосредственно на шоу. Продюсер также добавил, что ожидания данного мероприятия превысили его исполнение.

Ранее немецкие журналисты сообщили, что конкурс «Интервидение», который прошел в Москве, удивляет отсутствием странностей, как это было на Евровидении. По их словам, акцент был сделан на традиционных ценностях и уважении к культурному многообразию.