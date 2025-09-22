Международный конкурс «Интервидение», который прошел в Москве, удивляет отсутствием странностей, как это было на Евровидении, отметили в немецком издании Tagesspiegel. Авторы статьи подчеркнули, что акцент был сделан на традиционных ценностях и уважении к культурному многообразию.

Не хватало странностей Евровидения, — сказано в материале.

Победитель «Интервидения» Дык Фук сообщил, что планирует отправить часть выигрыша на благотворительность в России. По его словам, он хочет обратиться в соответствующий фонд. Певец также отметил, что очень желает поработать с российскими артистами. Артист выразил желание доучить русский язык, чтобы «создать песню» на нем.

Представивший Россию певец SHAMAN вышел на сцену с песней «Прямо по сердцу», которую для него написал продюсер и композитор Максим Фадеев. Перед исполнением номера артист перекрестился на сцене. Он попросил не оценивать его номер, уточнив, что не имеет права претендовать на победу. SHAMAN подчеркнул, что Россия «уже победила» — тем, что все присутствующие страны находятся на «Интервидении».