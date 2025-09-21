Победитель «Интервидения» рассказал, на что потратит часть выигрыша Певец Дык Фук заявил, что часть выигрыша отдаст на благотворительность в России

Победитель международного музыкального конкурса «Интервидение» Дык Фук сообщил в эфире Первого телеканала во время программы «Пусть говорят», что планирует отправить часть выигрыша на благотворительность в России. По его словам, он хочет обратиться в соответствующий фонд.

Из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России, — сказал Дык Фук.

Певец отметил, что очень хотел бы поработать с российскими артистами. Также он выразил желание доучить русский язык, чтобы «создать песню» на нем.

Ранее Дык Фук стал победителем конкурса. Он набрал 422 балла. На втором месте трио NOMAD из Киргизии, набравшее 373 балла. Тройку лидеров мероприятия замыкает Дана Аль-Мир из Катара — 369 баллов.

Продюсер Максим Фадеев тем временем выразил мнение, что в свое время Евровидение стало политизированным мероприятием, но этого нельзя допускать в случае с «Интервидением». Он отметил, что международный музыкальный конкурс стал большим культурным событием, который объединил людей разных культур. Продюсер выразил надежду на сближение народов.