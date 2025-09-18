Продюсер объяснил, в чем плюс «Интервидения» по сравнению с Евровидением

В свое время Евровидение стало политизированным мероприятием, но этого нельзя допускать в случае с «Интервидением», заявил в своем Telegram-канале продюсер Максим Фадеев. По его словам, грядущий международный музыкальный конкурс станет большим культурным событием.

В итоге Евровидение превратилось в площадку для политических заявлений и даже перформансов. Мне сильно не хочется, чтобы мы переносили нечто похожее к нам. <...> В связи с тем, что «Интервидение» возродилось, его идея (хотя изначально и была на противопоставлении) — это все же большое культурное событие, которое так или иначе будет объединять людей разных национальностей и культур, — написал Фадеев.

Продюсер выразил надежду на сближение народов. Он также пожелал удачи всем конкурсантам и, конечно, певцу SHAMAN, который будет представлять Россию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не планирует очно посещать Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025». Представитель Кремля отметил, что российский лидер посмотрит онлайн-трансляцию мероприятия.