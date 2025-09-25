Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Археологи сделали удивительную находку в долине Туймаада

ТАСС: археологи нашли три новые стоянки времен позднего неолита в Якутске

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Археологи обнаружили три новые стоянки эпохи позднего неолита в Якутске, сообщила и. о. руководителя Музея арктической археологии АНИЦ Якутии Елена Соловьева. По ее словам, находки, предварительно, относятся к ымыяхтахской культуре, существовавшей в III–II тысячелетии до н. э., передает ТАСС.

В полевой сезон 2025 года археологами АНИЦ Республики Саха (Якутия) в ходе разведки на территории городского парка культуры и отдыха обнаружено три новые стоянки древнего человека, предварительно отнесенные к ымыяхтахской культуре позднего неолита, — поделилась Соловьева.

Она отметила, что в ходе разведки с локальными земляными работами были заложены три археологических шурфа и выполнены две прирезки к противопожарной полосе вдоль террасы. Среди найденных артефактов были развал керамического сосуда с типичным ымыяхтахским орнаментом, кремневые наконечники стрел, скребок, вкладыш, отщепы и кости животных — всего 717 предметов.

Долина Туймаада, где расположен Якутск, известна как территория с высокой концентрацией археологических памятников — здесь зафиксировано около 300 объектов разных исторических периодов от позднего неолита до Нового времени. Новые находки подтверждают активное заселение этой местности в древности.

До этого сообщалось, что археологи обнаружили в Ленинградской области поселение каменного века, которое датируется IV тысячелетием до н. э. В ходе раскопок обнаружены две жилые территории площадью по 600 кв. м, окруженные частоколом.

