28 сентября 2025 в 17:16

Слои картошки с грибами. Получается нежнее, чем мясная запеканка! Вкуснятина из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта запеканка — мой секрет идеального ужина, когда хочется чего-то сытного, но не хватает времени на сложные блюда. Картофель и грибы — само по себе волшебное сочетание, а в формате запеканки они превращаются в нежнейшее и ароматное чудо. Готовится всё элементарно, почти само собой, а результат выглядит так, будто вы провели на кухне полдня. Это блюдо неизменно собирает комплименты и просьбы положить добавку.

Нам понадобится: 6-7 картофелин, 500 г шампиньонов, 2 луковицы, 200 г сметаны, 150 г сыра, соль, перец, растительное масло. Картофель чистим и нарезаем тонкими кружочками. Грибы режем пластинками, лук — полукольцами. Обжариваем лук до прозрачности, добавляем грибы и жарим до румяности. Солим, перчим.

Форму для запекания смазываем маслом. Выкладываем половину картофеля, слегка солим. Равномерно распределяем грибную начинку. Накрываем оставшимся картофелем. Заливаем сметаной, смешанной с 50 мл воды. Посыпаем тертым сыром. Накрываем фольгой и выпекаем 40 минут при 200 °C. Затем снимаем фольгу и готовим еще 15 минут до золотистой корочки. Даем немного остыть. Подаем со свежей зеленью.

рецепты
кулинария
ужины
запеканки
