Скончался бывший главный редактор «Огонька» Журналист Виталий Коротич умер на 90-м году жизни в Москве

Известный журналист и писатель Виталий Коротич, руководивший популярным изданием «Огонек» в эпоху перестройки, скончался в Москве, сообщил историк Виктор Мироненко у себя в Facebook (деятельность в РФ запрещена). На момент смерти ему было 89 лет.

29 сентября в московской больнице скончался Виталий Алексеевич Коротич. Он человек был, человек во всем, — написал Мироненко.

Коротич, родившийся в Киеве в 1936 году, получил разностороннее образование, окончив медицинский и педагогический институты. Его литературный талант и активная гражданская позиция способствовали тому, что в 1966 году он стал членом правления Союза писателей СССР.

Назначение Коротича на пост главного редактора «Огонька» в 1986 году ознаменовало новый этап в истории издания. Под его руководством тираж журнала всего за два года вырос в три раза, достигнув невероятных по тем временам 4,5 млн экземпляров.

После распада СССР журналист несколько лет прожил за границей, где преподавал в Бостонском университете. За свою плодотворную деятельность он был удостоен множества государственных наград, включая Государственную премию СССР и орден Ярослава Мудрого.

