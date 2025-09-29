Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 22:28

Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни

Автор книги «Охота на пиранью» Бушков умер в возрасте 69 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На 70-м году жизни скончался известный российский писатель Александр Бушков. Причиной смерти стали последствия пневмонии, развившейся на фоне коронавирусной инфекции, пишет Telegram-канал Mash.

Подробностей о месте и дате прощания пока не сообщалось. Автор оставил после себя богатое литературное наследие, включающее десятки исторических и приключенческих романов. Его творческая карьера была отмечена значимыми достижениями — уже в 1981 году Бушков получил премии за повесть «Варяги без приглашения».

В последующие годы писатель неоднократно номинировался на престижные литературные премии «Аэлита» и «Роскон». Широкую известность Бушкову принесли произведения в жанре альтернативной истории и остросюжетной прозы, в частности цикл романов «Охота на пиранью».

Ранее сообщалось, что основатель и барабанщик известной фанк-рок-группы Skunkhour Майкл Сазерленд скончался от сердечного приступа в возрасте 50 лет. По словам участников группы, смерть австралийского музыканта наступила внезапно. Один из знакомых Сазерленда отметил, что в последние годы у артиста «были проблемы с зависимостями». В начале 2025 года он ложился на реабилитацию.

