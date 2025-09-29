Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни Автор книги «Охота на пиранью» Бушков умер в возрасте 69 лет

На 70-м году жизни скончался известный российский писатель Александр Бушков. Причиной смерти стали последствия пневмонии, развившейся на фоне коронавирусной инфекции, пишет Telegram-канал Mash.

Подробностей о месте и дате прощания пока не сообщалось. Автор оставил после себя богатое литературное наследие, включающее десятки исторических и приключенческих романов. Его творческая карьера была отмечена значимыми достижениями — уже в 1981 году Бушков получил премии за повесть «Варяги без приглашения».

В последующие годы писатель неоднократно номинировался на престижные литературные премии «Аэлита» и «Роскон». Широкую известность Бушкову принесли произведения в жанре альтернативной истории и остросюжетной прозы, в частности цикл романов «Охота на пиранью».

