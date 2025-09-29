Основатель именитой группы Skunkhour умер от сердечного приступа

Основатель и барабанщик известной фанк-рок-группы Skunkhour Майкл Сазерленд скончался от сердечного приступа в возрасте 50 лет, сообщили участники группы в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По их словам, смерть австралийского музыканта наступила внезапно.

С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине участника-основателя, многолетнего барабанщика и нашего брата Майкла Сазерленда. У него остались трое прекрасных детей: Элеонора, Хэмиш и Арчи, которых он очень любил, — говорится в публикации.

Один из знакомых Сазерленда отметил, что в последние годы у артиста «были проблемы с зависимостями». В начале 2025 года он ложился на реабилитацию. Сазерленд создал коллектив в Новом Южном Уэльсе вместе со своим братом в 1991 году. Проект записал четыре номерных альбома и несколько раз распадался. Впервые это случилось в 2001 году. Все альбомы и практически все синглы Skunkhour побывали в национальном чарте.

