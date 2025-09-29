Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 15:07

Умер скандально известный британский поэт и режиссер

На 89-м году жизни умер британский поэт и режиссер Тони Харрисон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 89-м году жизни умер британский поэт и режиссер Тони Харрисон, сообщила газета The Guardian. Он был известен поэмой V, написанной в 1985 году и содержавшей расистские высказывания и нецензурную лексику.

Поэт и драматург Тони Харрисон, чьи произведения вызвали общенациональные дискуссии о классовой принадлежности, непристойности и политике, скончался в возрасте 88 лет, — говорится в сообщении.

Как отметила газета, произведение Харрисона, которое транслировали по телевидению в 1987 году, вызвало противоречивые дискуссии. Тем не менее через некоторое время его включили в школьную программу.

Харрисон был отмечен различными наградами за свои произведения. Его женой была актриса Шан Томас, которая сыграла роль Амелии Боунс в «Гарри Поттере».

Ранее сообщалось, что на 92-м году ушел из жизни португальский актер театра и кино Луис Альберто. Подробности кончины не раскрываются. В его фильмографии десятки работ, среди которых «Истории обычных людей моего района», «Пепел», «Записки врача», «Инспектор Макс», «Дон Роберто», «Зеленый снаружи, красный внутри».

