Умер скандально известный британский поэт и режиссер На 89-м году жизни умер британский поэт и режиссер Тони Харрисон

На 89-м году жизни умер британский поэт и режиссер Тони Харрисон, сообщила газета The Guardian. Он был известен поэмой V, написанной в 1985 году и содержавшей расистские высказывания и нецензурную лексику.

Поэт и драматург Тони Харрисон, чьи произведения вызвали общенациональные дискуссии о классовой принадлежности, непристойности и политике, скончался в возрасте 88 лет, — говорится в сообщении.

Как отметила газета, произведение Харрисона, которое транслировали по телевидению в 1987 году, вызвало противоречивые дискуссии. Тем не менее через некоторое время его включили в школьную программу.

Харрисон был отмечен различными наградами за свои произведения. Его женой была актриса Шан Томас, которая сыграла роль Амелии Боунс в «Гарри Поттере».

