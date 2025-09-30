Google сдался в битве с российскими СМИ Компания Google отозвала требования о запрете исков российских СМИ в США

Компания Google LLC отозвала требования о запрете российским СМИ обращаться в иностранные суды с исками о взыскании судебной неустойки, сообщают «Ведомости». Окружной суд Северного округа Калифорнии утвердил соглашение об урегулировании спора.

Это первая победа по кейсам «СМИ против Google» в американском суде. Соглашение подтверждает, что у компании не было оснований для иска, так как российские СМИ изначально указывали на отсутствие соответствующей юрисдикции у суда в США, заявил партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян. По его словам, решение можно считать беспрецедентным.

Отказ Google от требований к телеканалу «Спас» сразу вступает в силу. В отношении RT решение начнет действовать после получения лицензии Офиса по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), поскольку канал находится под санкциями.

Ранее стало известно, что судебные приставы России ведут принудительное взыскание с американской компании Google LLC задолженности по судебным решениям. Общая сумма достигла 27,3 млрд рублей. В отношении IT-гиганта открыто 51 исполнительное производство: 16 — по решениям районных судов Москвы и Роскомнадзора на сумму свыше 27 млрд рублей, еще 35 — по постановлениям Арбитражного суда Москвы на 1,5 млн рублей. Основные штрафы связаны с административными правонарушениями, включая распространение недостоверной информации о специальной военной операции и неудаление запрещенного контента.