Арестовано имущество генерала Панова на 240 млн рублей

На имущество бывшего начальника управления расквартирования и строительства главного командования внутренних войск МВД генерал-лейтенанта Владимира Панова наложен арест, сообщили в СКР. Речь идет о сумме, превышающей 240 млн рублей.

В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Панова наложен арест на общую сумму свыше 240 млн рублей, — сказано в сообщении ведомства.

По версии следствия, в 2012–2014 годах Панов, курирующий гособоронзаказ, через посредника получил 37 млн рублей от подрядчика ООО «СК Ремстройторг» за покровительство при исполнении контракта на 2,5 млрд рублей. В результате недобросовестного исполнения работ государству был нанесен значительный ущерб. В настоящее время Панов находится под стражей.

Ранее стало известно о задержании начальника Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майора внутренней службы Михаила Надежина. Он подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей.