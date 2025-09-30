Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 15:49

В Госдуме оценили идею передавать государству средства умерших россиян

Депутат Матвеев поддержал идею передачи стране денег умерших без наследников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы Михаил Матвеев поддержал инициативу о передаче государству денежных накоплений умерших россиян, не имеющих наследников, сославшись на недобросовестное поведение банков в таких ситуациях, передает «Газета.Ru». По его словам, в этом предложении есть определенная логика.

И даже бывает такое, что на запросы нотариальных органов о наличии счетов умершего дают информацию о том, что таких счетов нет, хотя они фактически существуют, — пояснил парламентарий.

Ранее депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь предложил разработать механизм передачи денег умерших людей без наследников в распоряжение государства. Как он отметил, сейчас после смерти человека, у которого нет наследников, его деньги остаются на счетах коммерческих банков и брокерских контор.

До этого сообщалось, что некоторые крупные российские банки нарушают обещания о сохранении повышенных ставок по накопительным счетам, досрочно снижая проценты. Такие действия являются незаконными, если срок и ставка были четко прописаны в договоре. Даже устные обещания консультантов, не выполненные впоследствии, считаются недобросовестной практикой.

