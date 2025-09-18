«Интервидение-2025»
18 сентября 2025 в 18:53

Главреда Baza Трифонова проверят на причастность к другим преступлениям

Глеб Трифонов Глеб Трифонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Следователь попросил продлить срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой в связи с необходимостью проверить подозреваемых на причастность к другим преступлениям, сообщает ТАСС. Кроме того, это нужно для получения результатов экспертиз.

Прошу продлить срок предварительного следствия ввиду необходимости получения результатов экспертиз, а также необходимо проверить Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову на причастность к другим преступлениям, — заявил следователь.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы освободил из СИЗО Трифонова, обвиняемого в даче взяток. Его перевели под домашний арест до 20 октября. Трифонову запрещено пользоваться интернетом, почтой и любыми средствами связи, кроме вызовов экстренных служб. Общаться он сможет только с родственниками, адвокатом и следователем, прогулки для него не предусмотрены.

До этого сообщалось, что Трифонов и его коллега Лукьянова на протяжении двух лет переводили взятки полицейским. По версии следствия, деньги перечислялись на счета сотрудников МВД Александра Аблаева, Сергея Ковалева и Александра Селиванова, которые признали вину и пошли на сотрудничество.

