Главреда Baza Трифонова проверят на причастность к другим преступлениям

Следователь попросил продлить срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой в связи с необходимостью проверить подозреваемых на причастность к другим преступлениям, сообщает ТАСС. Кроме того, это нужно для получения результатов экспертиз.

Прошу продлить срок предварительного следствия ввиду необходимости получения результатов экспертиз, а также необходимо проверить Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову на причастность к другим преступлениям, — заявил следователь.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы освободил из СИЗО Трифонова, обвиняемого в даче взяток. Его перевели под домашний арест до 20 октября. Трифонову запрещено пользоваться интернетом, почтой и любыми средствами связи, кроме вызовов экстренных служб. Общаться он сможет только с родственниками, адвокатом и следователем, прогулки для него не предусмотрены.

До этого сообщалось, что Трифонов и его коллега Лукьянова на протяжении двух лет переводили взятки полицейским. По версии следствия, деньги перечислялись на счета сотрудников МВД Александра Аблаева, Сергея Ковалева и Александра Селиванова, которые признали вину и пошли на сотрудничество.