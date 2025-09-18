Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 13:31

В суде раскрыли, сколько лет журналисты Baza «кормили» полицейских

Журналисты Baza давали взятки полицейским на протяжении двух лет

Глеб Трифонов Глеб Трифонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и его сотрудница Татьяна Лукьянова переводили взятки полицейским на протяжении двух лет, передает ТАСС со ссылкой на судебные материалы. По данным следствия, деньги перечислялись на счета сотрудников МВД Александра Аблаева, Сергея Ковалева и Александра Селиванова.

Трифонов и Лукьянова совершали денежные переводы со своих банковских карт на счета сотрудников МВД Аблаева, Ковалева и Селиванова. На данный момент следствием установлены трансакции за два года, — сказано в документах.

В материалах уточняется, что журналисты обвиняются в даче взяток в обмен на информацию для публикаций. В редакции Baza и квартире Трифонова прошли обыски, в ходе которых изъяли документы и электронные носители.

Селиванов был старшим оперуполномоченным уголовного розыска в Белгороде, Аблаев работал начальником дежурной части полиции Краснодара, а Ковалев — оперуполномоченным уголовного розыска в Красноярске. Все правоохранители признали вину в получении взяток от журналистов Baza и согласились сотрудничать со следствием.

Ранее Следственный комитет РФ просил суд смягчить меру пресечения для Трифонова и Лукьяновой. Сейчас оба остаются под стражей.

взятки
полиция
журналисты
суды
