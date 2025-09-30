Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 12:13

В Кабардино-Балкарии задержали нового фигуранта по делу о взятках в МЧС

Замруководителя ГУ МЧС Аппоев задержан вслед за начальником главка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замглавы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Хасан Аппоев задержан по делу о взятке, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Уточняется, что в ее получении подозревается также задержанный руководитель главка Михаил Надежин.

Вместе с Надежиным задержан его заместитель по антитеррору Аппоев. Сейчас с ним проводятся следственные действия, — отметил источник.

В органах не уточнили, в каком статусе находится Аппоев. Однако стало известно, что вместе с сотрудниками регионального главка МЧС также задержан предполагаемый взяткодатель — предприниматель Анзор Ногмов.

Ранее правоохранители сообщили, что Надежину грозит до 15 лет лишения свободы по уголовному делу о получении взятки в размере 2 млн рублей. Минимальная санкция по статье подразумевает лишение свободы на срок от восьми лет.

По версии следствия, глава ГУ МЧС по республике получил деньги от Ногмова, а взамен пообещал без проведения проверок подписать документы по пожарной безопасности. По месту жительства и работы Надежина проходят обыски.

Кабардино-Балкария
МЧС
взятки
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции Валдая
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
В Кремле ответили на предложение ЕК по созданию «стены дронов»
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.