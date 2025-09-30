В Кабардино-Балкарии задержали нового фигуранта по делу о взятках в МЧС

В Кабардино-Балкарии задержали нового фигуранта по делу о взятках в МЧС Замруководителя ГУ МЧС Аппоев задержан вслед за начальником главка

Замглавы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Хасан Аппоев задержан по делу о взятке, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Уточняется, что в ее получении подозревается также задержанный руководитель главка Михаил Надежин.

Вместе с Надежиным задержан его заместитель по антитеррору Аппоев. Сейчас с ним проводятся следственные действия, — отметил источник.

В органах не уточнили, в каком статусе находится Аппоев. Однако стало известно, что вместе с сотрудниками регионального главка МЧС также задержан предполагаемый взяткодатель — предприниматель Анзор Ногмов.

Ранее правоохранители сообщили, что Надежину грозит до 15 лет лишения свободы по уголовному делу о получении взятки в размере 2 млн рублей. Минимальная санкция по статье подразумевает лишение свободы на срок от восьми лет.

По версии следствия, глава ГУ МЧС по республике получил деньги от Ногмова, а взамен пообещал без проведения проверок подписать документы по пожарной безопасности. По месту жительства и работы Надежина проходят обыски.