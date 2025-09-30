Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Одна из стран ЕС хочет остановить транзит российского газа в Венгрию

Болгария хочет остановить транзит газа из России в Венгрию и Словакию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Болгария хочет к концу 2027 года отказаться от поставок российского газа, заявил газете Politico министр энергетики страны Жечо Станков. Такое решение может привести к остановке транзита этого топлива в Венгрию и Словакию, сказано в публикации.

Болгария согласовывает свои действия с европейским законодательством и политикой, включая поэтапный отказ [от российских энергоресурсов] к концу 2027 года, — сказал Станков.

По мнению болгарского министра, Будапешт и Братислава могут найти альтернативные способы покупки газа. Станков добавил, что в будущем могут быть заключены контракты на поставку американского СПГ через республику.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что республика окажется на коленях, отказавшись от российских энергоносителей. Глава правительства рассказал о негативных последствиях для Будапешта на встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

До этого глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш отметил, что страна может потерять около $10 млрд (839,9 млрд рублей) в случае полного отказа от российского газа. По его словам, это решение также будет стоить республике более 4% ВВП.

