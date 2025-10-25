Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 14:14

Появились подробности битвы на палках между рабочими в Москве

ТАСС: участники потасовки с палками в Москве заранее договорились о драке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участники массовой драки в жилом комплексе «Прокшино» в Коммунарке заранее договорились о встрече для того, чтобы выяснить отношения, сообщил ТАСС источник в оперативных службах. По его словам, конфликт начался еще за день до потасовки, когда рабочие переругались между собой.

По предварительным данным, конфликт между рабочими произошел вечером в пятницу, они сильно ругались. В субботу они договорились уже о встрече, чтобы, так сказать, выяснить отношения, — поделился собеседник агентства.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые проводят опрос свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения. По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются причины конфликта, его участники и зачинщики. Информация о возможных пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что толпа рабочих устроила драку в ЖК «Прокшино». Участники массового столкновения вооружились палками и нанесли повреждения нескольким машинам. На место инцидента выезжали правоохранители и скорая.

Россия
Москва
драки
рабочие
