Магнитные бури сегодня, 25 октября: что завтра, скачки давления, мигрени

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 25 октября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как легче перенести бурю?

Будут ли магнитные бури 25 и 26 октября

В субботу, 25 октября, согласно прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии — Кр-индекс зафиксируется в районе трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится незначительно ниже прогнозируемых значений на 12:00 мск.

«Космическая погода 25 октября 2025 года. За прошедшие сутки: геомагнитная обстановка спокойная, вспышечная активность слабо повышенная, без прямых рисков для Земли. Прогноз на сутки: <...> [аналогичный]», — отметили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии.

На Солнце не было новых вспышек. Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,2.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 7%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 2,67)», — говорится в прогностической сводке на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 25 октября, нет геомагнитных бурь, угроз для самочувствия не предвидится.

По прогнозу ИКИ РАН, в воскресенье, 26 октября, вероятность геомагнитных возмущений составляет 20%, магнитных бурь — 3%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух единиц.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается во вторник, 28 октября. Ее сила составит шесть баллов, утверждает my-calend.

«В этот день возможны приступы головной боли, резкие скачки артериального давления, апатия. Избегайте физических нагрузок, больше отдыхайте, не переедайте, не употребляйте спиртные напитки», — отметил портал.

Как легче перенести бурю

Для улучшения самочувствия в период магнитной бури следует отказаться от вредных привычек, заявила профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.

«В том числе от курения, чрезмерного употребления кофе и сладостей. Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе для снижения уровня беспокойства. Необходимо контролировать свои эмоции, по возможности не создавать конфликтные ситуации или сглаживать их», — сказала Пивоварова.

Терапевт добавила, что не следует забывать о приеме поливитаминных комплексов, но самолечением заниматься нельзя — даже подобные добавки должен назначать врач.

В период повышенной геомагнитной активности стоит отказаться от сильных физических нагрузок и следить за давлением, заявил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Что касается действия электромагнитных волн, это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — сказал Онищенко.

