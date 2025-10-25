Известный писатель уходит на СВО: что об этом известно, о ком идет речь

Известный российский писатель Захар Прилепин заявил, что подписывает контракт на службу в армии. Что об этом известно, как он объяснил свое решение, когда Прилепин уходит на СВО?

Что Прилепин сказал об уходе на СВО

Прилепин назвал решение подписать контракт «своей историей», которая началась в 2014 году.

«И я за нее несу ответственность, и я с нее соскакивать не собираюсь», — сказал писатель.

Отвечая на вопрос, как долго он шел к этому решению, Прилепин подчеркнул, что «нисколько к нему не шел, а просто лечился». Он рассказал, что у него было девять переломов ног, в том числе три открытых, перелом позвоночника, грудины, ребер «и всего остального», что требует «некоторого времени для реабилитации».

«Как только я стал чувствовать, что я более менее в состоянии вернуться в строй, я предпринял несколько попыток пройти медкомиссию, и вроде бы последние попытки увенчались успехом», — сообщил писатель.

Прилепин отметил, что у него есть ряд воинских навыков и профессий, которые могут пригодиться, а заниматься он будет тем, чем скажут командиры.

В пресс-службе писателя подтвердили, что Прилепин вернулся в Донбасс и сейчас заключается новый военный контракт. Позднее стало известно, что писатель отправится на фронт в течение двух недель.

«Последние полгода я прохожу военно-врачебные комиссии, чтобы после тяжелого ранения вернуться в строй. Об этом сообщал и в интервью Скотту Риттеру два месяца назад. Сейчас выхожу на финальную стадию — нахожусь в процессе подписания военного контракта. Пару недель на сборы — и надеюсь присоединиться к своим товарищам», — сказал Прилепин в разговоре с NEWS.ru.

Захар Прилепин Фото: Андрей Веселов/РИА Новости

Также сообщалось, что Прилепин может на предстоящем съезде партии «Справедливая Россия — За правду» покинуть ее ряды в связи с отправкой в зону СВО.

Под руководством Прилепина продолжают работу два военных подразделения. Вместе с тем действует лагерь военной подготовки «Сталь», созданный писателем, который в том числе занимается подготовкой иностранных добровольцев.

Что Прилепин говорил о сроках завершения СВО

Победа России в специальной военной операции не будет скорой, но важно сохранять спокойствие и продолжать действовать на благо страны, заявил Прилепин в конце сентября.

«Мы понемногу избавляемся от западничества, вульгарного и ложного. Мы понимаем, что Европа нам не друг и партнер весьма сомнительный. У нас теперь новые друзья — у нас Китай, у нас Индия, у нас КНДР, Монголия, африканские, латиноамериканские страны, с которыми мы будем строить новый многополярный мир. И уже совместно во всей этой истории побеждать», — сказал публицист.

Писатель указал на циклический характер отношений России и Украины. По его словам, даже после воссоединения в 1654 году последовали 18 лет гражданской войны, а окончательно вопрос территорий был урегулирован лишь при Екатерине II. Эта многовековая история, по его словам, продолжается около 350 лет.

Что известно о покушении на Прилепина

6 мая 2023 года в Нижнем Новгороде был подорван автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Личный охранник писателя погиб на месте. В машине с Прилепиным также ехала его дочь, но ее высадили из автомобиля за несколько минут до взрыва, она не пострадала.

Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей. Машину Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области Фото: Елизавета Семина/РИА Новости

Писатель отмечал в разговоре с NEWS.ru, что врачи «заново собирали» ему позвоночник. Кроме того, по словам публициста, ему удалось выжить благодаря ошибке преступника, который зарыл мину слишком глубоко в землю.

