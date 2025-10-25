Актриса Дудина поделилась радостями материнства

Актриса Елена Дудина в Instagram (деятельность в РФ запрещена) выразила свои мысли о радостях осени и материнства. Она охарактеризовала октябрьский день как удивительно теплый и солнечный, а аромат воздуха сравнила с запахом свежих булочек с корицей.

Жена актера Анатолия Руденко отметила, что осознанное родительство изменяет восприятие времени и жизни в целом. Она также поделилась, что утренние прогулки, тихие колыбельные и улыбка ребенка наполняют дни особым смыслом и радостью.

Главное наслаждение — это утренние улыбки, теплая маленькая ладошка в моей руке и этот запах… В этих моментах — целая вечность, наполненная смыслом. В этих моментах — моя жизнь. Здесь и сейчас, — подписала пост актриса.

