Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 17:38

Актриса Дудина поделилась радостями материнства

Анатолия Руденко и Елена Дудина на премьере сериала «Обоюдное согласие» Анатолия Руденко и Елена Дудина на премьере сериала «Обоюдное согласие» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Елена Дудина в Instagram (деятельность в РФ запрещена) выразила свои мысли о радостях осени и материнства. Она охарактеризовала октябрьский день как удивительно теплый и солнечный, а аромат воздуха сравнила с запахом свежих булочек с корицей.

Жена актера Анатолия Руденко отметила, что осознанное родительство изменяет восприятие времени и жизни в целом. Она также поделилась, что утренние прогулки, тихие колыбельные и улыбка ребенка наполняют дни особым смыслом и радостью.

Главное наслаждение — это утренние улыбки, теплая маленькая ладошка в моей руке и этот запах… В этих моментах — целая вечность, наполненная смыслом. В этих моментах — моя жизнь. Здесь и сейчас, — подписала пост актриса.

Ранее известная теннисистка Анна Курникова, которая готовится стать мамой в очередной раз, поделилась с поклонниками новым семейным снимком в социальной сети. На фотографии она запечатлена со своими детьми — семилетними двойняшками Люси и Николасом и пятилетней Мэри.

актрисы
соцсети
шоу-бизнес
материнство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о начале финальной битвы за Покровскую агломерацию
Поплатился жизнью? Обман Долиной закончился трагедией: что известно
Власти Сочи раскрыли обстановку около дома после ночного ЧП
Литва собирается перенести советские захоронения
Музкритик рассказал, как долго продержатся воссозданная группа «Тату»
Опасную драку рабочих связали с Mercedes без номеров и борьбой за клиентов
В Татарстане пятилетняя девочка выбросила младенца из окна
Независимый кандидат победила на выборах президента в Ирландии
В МВД заявили о выдворении из России причастных к массовой драке в Москве
Курникова появилась на улицах Майами и случайно попала на фото
«Перечеркнуть дух Анкориджа»: в Совете Федерации раскрыли планы Британии
Мужчину арестовали за кровавую расправу 30-летней давности
Актриса Дудина поделилась радостями материнства
Собаки держат в страхе белых медведей в районе мыса Челюскин
Стало известно о панике в бригаде ВСУ под Красным Лиманом
«Звук тормозов, грохот»: «семерка» протаранила остановку в Москве
Подравшимся у московского ЖК рабочим грозит депортация
Массовая драка рабочих в московском ЖК обернулась уголовным делом
Евросоюз пока не готов дать Украине кредит за счет российских активов
Названа причина, по которой дагестанцы не могут получить права в Москве
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.