Россия готовится к ядерной войне? Что такое дрон «Судного дня», подробности

В России разработали сценарии применения БПЛА на случай ядерной войны. Что такое дрон «Судного дня», какие функции он выполняет, что известно о проекте «Хруст»?

Что такое дрон «Судного дня»

Генконструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал СМИ, что российские специалисты разработали серию сценариев для применения FPV-дрона, известного как дрон «Судного дня», в случае ядерного удара по России.

В отличие от других систем «Судного дня», таких как созданная в Советском Союзе «Мертвая рука» и российская ядерная торпеда «Посейдон», дрон «Судного дня» не является системой вооружения. Он входит в систему мониторинга уровня загрязнения окружающей среды после нанесения ядерных ударов, которая известна под названием «Проект „Хруст“».

О характеристиках дрона известно немного. Его время полета составляет до 20 минут, а дальность работы — от 500 м в зонах сплошного радиоактивного заражения и до 2 км в зонах переменного заражения. Система может работать из бронированной герметичной техники и в движении.

Зачем нужен дрон «Судного дня», что он делает

Кузякин уверен, что дрон «Судного дня» может спасти немало жизней в случае «наступления худшего сценария в международной политике».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Вопреки стереотипам, обмен ядерными ударами не приведет к мгновенной гибели сразу всех. Как раз наоборот — большинство на планете вряд ли заметит, что где-то кто-то применил ядерное оружие. Сразу не заметит. Но в течение считаных недель радиоактивная пыль и пепел, поднявшиеся вверх над огромными пожарами, образовавшимися над эпицентрами взрывов, будут разнесены по планете», — объяснил генконструктор ЦКБР.

Исследования после Чернобыльской катастрофы показали: радиоактивная пыль распространяется довольно быстро и выпадает неравномерно, образуя зоны и полосы с разным уровнем заражения. В районах, близких к эпицентру ядерного удара, уровень радиации быстро снижается в первые дни, однако в более удаленных зонах он будет расти. Дрон «Судного дня» должен разведать, где безопасно находиться людям, где можно проложить маршруты эвакуации. Операторы дронов «Судного дня» смогут работать прямо «с колес», им не нужно выходить из защищенной от радиации техники.

«Кругом пожары и завалы, и непонятно, где можно находиться, а где нет, где можно провести колонну, а где не стоит. Картина заражения неравномерна, и она будет меняться очень быстро. На этом этапе как воздух нужны быстрые и мобильные инструменты дистанционного зондирования», — объяснил Кузякин.

Что за проект «Хруст», что о нем известно

По словам генконструктора ЦКБР, дрон «Судного дня» входит в проект «Хруст». Впервые о нем стало известно в апреле 2024 года, с началом систематической работы над беспилотными системами в России. Подробности проекта не раскрываются.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Детали сценариев мы не раскрываем, однако работы над проектом находятся в активной фазе», — объявил Кузякин.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

