«Начнется противостояние»: раскрыты последствия возможного раздела Украины

Политолог Перенджиев: после раздела Украины может развалиться Евросоюз

Заседание Европарламента Заседание Европарламента Фото: Abdessalam Mirdass/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евросоюз может столкнуться с развалом на макрорегионы в случае раздела Украины, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, на украинские территории могут претендовать соседние страны.

Кто будет принимать решение о разделе Украины? Евросоюз? Его руководство? Тут я бы усомнился. Потому что мы забываем еще об одной структуре в Европе, которая мало о себе в последнее время заявляет, а ведь она именно сейчас и может раскрыться во всей красе. Это Вишеградская группа — Польша, Венгрия и Чехия. Скорее всего, она может заявить об участии в разделе Украины, но не от имени Евросоюза, а от своего. Такой вариант возможен, но тогда уже начнется внутреннее противостояние, и, возможно, раздел Украины может привести к расколу самого ЕС и делению его на макрорегионы, — высказался Перенджиев.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Европейский союз пытается разделить Украину из-за межцивилизационной враждебности. По его мнению, Запад не получает прямой экономической выгоды от этого проекта. Парламентарий считает, что текущая стратегия западных стран направлена на принципиальное противостояние с Россией.

