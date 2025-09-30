Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 15:32

В Сети появились новые кадры с места нападения на сотрудницу банка в Москве

Задержание убийцы с ножом в одном из банков Москвы сняли на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Задержание подозреваемого в нападении на сотрудницу банка в Москве сняли на видео, об аресте злоумышленника сообщили в Главном управлении Росгвардии по столице. Инцидент случился 30 сентября на Автозаводской улице.

Росгвардейцы получили сигнал «Тревога» и, оперативно прибыв на место, выяснили, что на сотрудницу финансовой организации напал с ножом ее коллега. Жертве нанесли ножевое ранение, ставшее для нее смертельным. Силовики обезвредили и задержали подозреваемого, им оказался 40-летний мужчина. Он был передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, на него завели уголовное дело.

Ранее стало известно, что поножовщина явилась результатом рабочего конфликта. Начальница неоднократно ловила подозреваемого на различных нарушениях и штрафовала. В итоге она решила уволить сотрудника, с чем он не согласился. Мужчина пришел на бывшее рабочее место с ножом. После задержания злоумышленник раскаялся в содеянном и заявил, что не хотел убивать бывшую руководительницу. Очевидцы утверждают, что в момент нападения женщине не помог никто из коллег, все сотрудники выбежали из банка.

банки
нападения
Росгвардия
росгвардейцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.