В Сети появились новые кадры с места нападения на сотрудницу банка в Москве Задержание убийцы с ножом в одном из банков Москвы сняли на видео

Задержание подозреваемого в нападении на сотрудницу банка в Москве сняли на видео, об аресте злоумышленника сообщили в Главном управлении Росгвардии по столице. Инцидент случился 30 сентября на Автозаводской улице.



Росгвардейцы получили сигнал «Тревога» и, оперативно прибыв на место, выяснили, что на сотрудницу финансовой организации напал с ножом ее коллега. Жертве нанесли ножевое ранение, ставшее для нее смертельным. Силовики обезвредили и задержали подозреваемого, им оказался 40-летний мужчина. Он был передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, на него завели уголовное дело.

Ранее стало известно, что поножовщина явилась результатом рабочего конфликта. Начальница неоднократно ловила подозреваемого на различных нарушениях и штрафовала. В итоге она решила уволить сотрудника, с чем он не согласился. Мужчина пришел на бывшее рабочее место с ножом. После задержания злоумышленник раскаялся в содеянном и заявил, что не хотел убивать бывшую руководительницу. Очевидцы утверждают, что в момент нападения женщине не помог никто из коллег, все сотрудники выбежали из банка.