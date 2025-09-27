Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 20:29

Адвоката-наркодилера задержали в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственные органы столицы задержали адвоката, подозреваемого в покушении на незаконный оборот наркотических средств, сообщили в ГСУ СК по Москве. По данным ведомства, не позднее 26 августа фигурант приобрел более 82 кг жидкости, содержащей наркотическое вещество.

Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Московской области. Он обвиняется в «покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», — сказано в сообщении.

Для последующего сбыта адвокат расфасовал жидкость по пяти канистрам и спрятал их в тайнике на территории Московской области. Реализовать преступный замысел ему не удалось — правоохранители обнаружили и изъяли наркотики до момента их продажи.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанного. Максимальное наказание за подобные преступления достигает 20 лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге 28-летний водитель иномарки выбросил около килограмма наркотиков в попытке скрыться от правоохранителей. Злоумышленником оказался безработный житель поселка Шушары.

