Адвоката-наркодилера задержали в Москве

Следственные органы столицы задержали адвоката, подозреваемого в покушении на незаконный оборот наркотических средств, сообщили в ГСУ СК по Москве. По данным ведомства, не позднее 26 августа фигурант приобрел более 82 кг жидкости, содержащей наркотическое вещество.

Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Московской области. Он обвиняется в «покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», — сказано в сообщении.

Для последующего сбыта адвокат расфасовал жидкость по пяти канистрам и спрятал их в тайнике на территории Московской области. Реализовать преступный замысел ему не удалось — правоохранители обнаружили и изъяли наркотики до момента их продажи.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанного. Максимальное наказание за подобные преступления достигает 20 лет лишения свободы.

