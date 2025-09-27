Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 21:40

«Серьезно пожалеют»: Лавров о попытках сбивать объекты над РФ

Лавров заявил, что сбивающие объекты в воздухе над РФ серьезно пожалеют

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любые попытки поражения объектов в воздухе над Россией будут иметь серьезные последствия для инициаторов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он назвал такие действия грубыми нарушениями суверенитета, передает РИА Новости.

Если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще поражать на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то, я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета, — заявил Лавров.

Ранее в Кремле заявили, что российская сторона воспринимает негативно слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о якобы нарушении Россией воздушного пространства республики. Любые обвинения в адрес военных РФ ни разу не были подкреплены достоверными данными, подчеркнули там.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что категорический отказ Варшавы от консультаций по ситуации с дронами в Польше говорит о незаинтересованности западных стран в установлении настоящих обстоятельств произошедшего. Она подчеркнула, что Запад сделал поспешные выводы о якобы причастности России.

