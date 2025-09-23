Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 13:09

В Кремле ответили на заявления Польши о нарушении воздушного пространства

Песков: Кремль негативно воспринимает заявления Польши о воздушном пространстве

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва негативно воспринимает заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о якобы нарушении Россией воздушного пространства республики, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, любые обвинения в адрес российских военных ни разу не были подкреплены достоверными данными. Представитель Кремля добавил, что при выполнении полетов РФ следует международным правилам.

Любые обвинения в адрес наших военных в том, что, дескать, какие-то границы нарушаются самолетами, по-прежнему ни разу не были подкреплены сколь-либо достоверными данными, — сказал Песков.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя угрозы Сикорского сбивать российские самолеты и ракеты, нарушившие воздушное пространство страны, заявил, что польский министр рискует повторить судьбу руководителя нацистской Германии Адольфа Гитлера. По словам депутата, дипломат относится к клиническим русофобам.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что категорический отказ Варшавы от консультаций по ситуации с дронами в Польше говорит о незаинтересованности западных стран в установлении настоящих обстоятельств произошедшего. Она подчеркнула, что Запад сделал поспешные выводы о якобы причастности России.

