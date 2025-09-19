«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 10:54

В МИД России раскрыли истинное отношение Запада к инциденту с БПЛА в Польше

Захарова: Запад не хочет установить реальную картину инцидента с БПЛА в Польше

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Категорический отказ Варшавы от предложенных российским Министерством обороны консультаций по ситуации с дронами говорит о незаинтересованности западных стран в установлении настоящих обстоятельств произошедшего, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она отметила, что Запад сделал поспешные выводы о якобы причастности России.

Та поспешность, с которой на Россию возложена ответственность за произошедшее, категорический отказ властей Польши от предложенных Минобороны России консультаций говорят о полной незаинтересованности коллективного Запада в установлении реальной картины инцидента, — сказала Захарова.

По ее словам, доводы Минобороны России остаются без внимания. Захарова отметила, что поведение польской страны можно назвать еще одним звеном масштабной информационной кампании, направленной на демонизацию Москвы.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог произойти из-за потери контроля над ними. Он выразил надежду, что речь идет не о преднамеренной атаке, а о техническом сбое или ошибке операторов. По словам Трампа, эти аппараты вообще не должны были находиться в указанной зоне и, вероятно, были выведены из строя.

Мария Захарова
Польша
беспилотники
дроны
