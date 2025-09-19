Трамп предположил, почему БПЛА упал на территорию Польши Трамп выразил надежду, что инцидент с дронами в Польше был случайностью

Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что инцидент с БПЛА на территории Польши мог произойти из-за потери контроля над ними, передает телеканал Fox News. Он выразил надежду, что это не было преднамеренным действием, а стало результатом технического сбоя или ошибки операторов.

Не могу утверждать, была ли это ошибка или нет. Но очевидно одно — эти аппараты не должны были там находиться. Вероятно, они были выведены из строя, — сказал Трамп.

БПЛА изначально не должны были приближаться к этой зоне, добавил президент США. Его комментарии прозвучали на фоне расследования обстоятельств происшествия в Польше с участием дронов.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис информировал, что президент Украины Владимир Зеленский мог устроить провокацию с беспилотниками в небе над Польшей ради получения западных систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, в подготовке операции могли участвовать руководители украинских спецслужб — начальник военной разведки Кирилл Буданов, а также глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.