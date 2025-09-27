Воздушные разведчики проверили защиту секретной базы НАТО с истребителями NRK: БПЛА заметили вблизи авиабазы Эрланн в Норвегии, где проходили учения НАТО

В воздушном пространстве рядом с норвежской авиабазой Эрланн были замечены БПЛА, передает телеканал NRK. Согласно данным, инцидент произошел утром в субботу.

На авиационной базе Эрланн дислоцируются современные истребители пятого поколения F-35. В период с 15 по 28 сентября на объекте проводятся международные учения НАТО под кодовым названием «Toxic Trip» с участием 450 военнослужащих, представляющих шестнадцать стран — участниц Альянса.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах Дании зафиксировано появление беспилотных летательных аппаратов. Инциденты произошли в различных частях страны, включая территорию аэропортов. Полиция подтвердила, что проводит проверку по всем фактам появления беспилотников.

До этого сообщалось, что 22 сентября аэропорт Копенгагена временно закрыли из-за якобы неопознанных беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Около 35 рейсов пришлось перенаправить в альтернативные аэропорты. Причина появления дронов и их принадлежность устанавливаются.