«Слишком трусливы»: в Норвегии возмутились решением МОК по россиянам Журналист Сальтведт указал на трусость МОК после решения по России

Международный олимпийский комитет трусливо переложил свои обязанности по допуску россиян на соревнования на отдельные международные федерации, рассказал РИА Новости комментатор норвежского телеканала Ян Петтер Сальтведт. Поэтому в вопросе нет единой политики, пояснил журналист.

Если это Олимпийские игры, то МОК должен был бы установить правила. Но в данном случае они слишком трусливы в этом очень болезненном вопросе и делегировали его специальным федерациям. В результате возникает несправедливость в ту или иную сторону, — уточнил он.

Сальтведт обратил внимание, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии (FIS) пока отложила решение вопроса по допуску россиян на отбор Олимпиады-2026. По словам журналиста, президент организации Туве Дюрхауг может тянуть с конечным выбором, чтобы заручиться большей поддержкой и все-таки допустить к состязаниям спортсменов из РФ и Белоруссии.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал политикой двойных стандартов отказ МОК отстранить Израиль от участия в Олимпийских играх. Он также подчеркнул, что российским спортсменам важно сохранять верность своей стране и быть готовыми противостоять обстоятельствам.