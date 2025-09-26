Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 17:35

«Слишком трусливы»: в Норвегии возмутились решением МОК по россиянам

Журналист Сальтведт указал на трусость МОК после решения по России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Международный олимпийский комитет трусливо переложил свои обязанности по допуску россиян на соревнования на отдельные международные федерации, рассказал РИА Новости комментатор норвежского телеканала Ян Петтер Сальтведт. Поэтому в вопросе нет единой политики, пояснил журналист.

Если это Олимпийские игры, то МОК должен был бы установить правила. Но в данном случае они слишком трусливы в этом очень болезненном вопросе и делегировали его специальным федерациям. В результате возникает несправедливость в ту или иную сторону, — уточнил он.

Сальтведт обратил внимание, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии (FIS) пока отложила решение вопроса по допуску россиян на отбор Олимпиады-2026. По словам журналиста, президент организации Туве Дюрхауг может тянуть с конечным выбором, чтобы заручиться большей поддержкой и все-таки допустить к состязаниям спортсменов из РФ и Белоруссии.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал политикой двойных стандартов отказ МОК отстранить Израиль от участия в Олимпийских играх. Он также подчеркнул, что российским спортсменам важно сохранять верность своей стране и быть готовыми противостоять обстоятельствам.

