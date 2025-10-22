В Минспорте рассказали, как будут бороться за допуск лыжников из РФ

Решение Совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов является неприемлемым, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Минспорта России. В ведомстве отметили, что апелляция по этому поводу будет подана в кратчайшие сроки.

Считаем такие действия абсолютно неприемлемыми и не имеющими ничего общего с принципами и ценностями, которые заложены в Олимпийской хартии. Минспорт и Олимпийский комитет России во взаимодействии с нашими лыжными федерациями подготовят апелляционные жалобы на это решение Совета FIS. Позиция России усилилась благодаря недавнему прецеденту — судебному решению по бобслею, признавшему дискриминационный характер отстранений. Апелляция будет подана в кратчайшие сроки, — заявили в министерстве.

Ранее президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил о намерении обратиться за консультацией к Федерации бобслея и скелетона. Это решение было принято после того, как Апелляционный трибунал IBSF признал незаконным отстранение российских спортсменов. Федерация хочет добиться аналогичного вердикта и отменить исключение своих спортсменов из международных соревнований.