Заболеваемость аутизмом среди детей в России выросла на 140%

В России зафиксирован серьезный рост заболеваемости аутизмом среди детей, сообщил Telegram-канал Baza. Число диагностированных случаев за последние шесть лет увеличилось примерно на 140%. Тенденция усилилась с 2022 по 2024 год, когда показатель вырос с 44 до 76 тыс. случаев.

Фонды помощи детям с инвалидностью допускают, что реальное число больше — отличие связано с методиками подсчета. В числе факторов роста называют поздний возраст родителей и перинатальные риски: низкую массу тела при рождении, недоношенность и осложнения беременности.

Руководитель отделения детской психиатрии НМИЦ имени Бехтерева Игорь Макаров отметил, что статистика может искажаться из-за расхождения терминологии. Он напомнил, что Россия по-прежнему использует МКБ-10, где диагноз «расстройство аутистического спектра» отсутствует, а применяется группа F84. По его словам, рост внимания в СМИ также приводит к увеличению числа диагностик.

Ранее ученые выяснили, что количество случаев развития гипертонии среди детей стремительно растет по всему миру. По их мнению, такая тенденция обусловлена ухудшением образа жизни, а также ростом числа случаев ожирения среди несовершеннолетних.