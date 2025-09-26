Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно об аресте квартир «Аэрофлота» по делу соратника Березовского

TV2: суд в Осло арестовал две квартиры «Аэрофлота» по делу наследников Глушкова

Норвежский суд наложил арест на две квартиры, которые, по его данным, с 2006 года принадлежали «Аэрофлоту». Иск об аресте подал британский юрист Субир Десаи, представляющий интересы наследников Николая Глушкова — бывшего заместителя директора авиакомпании и соратника Бориса Березовского.

Окружной суд Осло вынес решение об аресте двух квартир. Это означает, что они изымаются у «Аэрофлота» до тех пор, пока компания не выплатит компенсацию за имущество Глушкова, — говорится в материале.

Решение основано на вердикте суда Лондона от 2018 года, обязавшего «Аэрофлот» выплатить компенсацию родственникам Глушкова. С 2023 года Десаи занимался поиском активов авиакомпании за рубежом. Согласно постановлению норвежского суда, арестованные квартиры являются «единственными активами „Аэрофлота“ за пределами России», которые удалось обнаружить.

Недвижимость будет находиться под арестом до выполнения требований наследников. Причины, по которым с авиакомпании взыскиваются средства, в судебных документах не конкретизируются.

