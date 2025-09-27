Лавров раскрыл детали нового раунда переговоров России и США

Россия и США проведут третий раунд консультаций по вызывающим напряженность в двусторонних отношениях вопросам этой осенью, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, работа по этим направлениям представляет практический интерес для обеих сторон.

Наш диалог про визы, про функционирование посольств, про эту [конфискованную в США российскую дипломатическую] собственность, про другие аспекты повседневного функционирования наших дипломатических представительств ведется. У нас уже было два раунда, третий мы с [госсекретарем США] Марко Рубио договорились провести этой осенью, — поделился Лавров.

Ранее Лавров заявил об особой ответственности Москвы и Вашингтона за предотвращение рисков новой мировой войны. По мнению дипломата, стратегическая стабильность зависит от готовности сторон соблюдать ограничения по договору СНВ. Он также призвал США поддержать предложение российского лидера Владимира Путина о продлении количественных параметров договора на год после его истечения.