Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 21:08

Лавров раскрыл детали нового раунда переговоров России и США

Лавров: третий раунд консультаций России и США пройдет этой осенью

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия и США проведут третий раунд консультаций по вызывающим напряженность в двусторонних отношениях вопросам этой осенью, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, работа по этим направлениям представляет практический интерес для обеих сторон.

Наш диалог про визы, про функционирование посольств, про эту [конфискованную в США российскую дипломатическую] собственность, про другие аспекты повседневного функционирования наших дипломатических представительств ведется. У нас уже было два раунда, третий мы с [госсекретарем США] Марко Рубио договорились провести этой осенью, — поделился Лавров.

Ранее Лавров заявил об особой ответственности Москвы и Вашингтона за предотвращение рисков новой мировой войны. По мнению дипломата, стратегическая стабильность зависит от готовности сторон соблюдать ограничения по договору СНВ. Он также призвал США поддержать предложение российского лидера Владимира Путина о продлении количественных параметров договора на год после его истечения.

Сергей Лавров
переговоры
Россия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД рассказали, как пытаются разорвать связи России и Казахстана
Песков ответил на вопрос, разрушает ли СВО экономику России
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.