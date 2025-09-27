Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 20:53

США остановили импорт продукции одной страны из-за радиоактивной угрозы

AP: США нашли следы радиоактивного цезия в гвоздике из Индонезии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Импорт всей продукции индонезийской компании PT Natural Java Spice был приостановлен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, сообщает Associated Press. Основанием для запрета стало обнаружение радиоактивного цезия-137 в партии гвоздики, отправленной в Калифорнию.

Согласно полученным документам, компания отправила в США около 200 кг гвоздики в 2025 году. Это уже второй случай за последнее время с индонезийскими поставщиками — в августе другая компания, PT Bahari Makmuri Sejati (BMS Foods), столкнулась с запретом на ввоз сотен тонн креветок после обнаружения токсичных веществ в сети магазинов Kroger.

Ранее в Дубне Московской области ученые из Объединенного института ядерных исследований обнаружили простейшие грибы, устойчивые к смертельной дозе радиации. Уникальные живые организмы нашли в ядерном реакторе.

До этого сообщалось, что российские производители цветов предложили повысить таможенные пошлины на растения из недружественных РФ стран с 20% до 35%. Доля импортных цветов из таких государств на российском рынке составляет 40%.

США
Индонезия
радиация
продукты
