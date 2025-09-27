США остановили импорт продукции одной страны из-за радиоактивной угрозы AP: США нашли следы радиоактивного цезия в гвоздике из Индонезии

Импорт всей продукции индонезийской компании PT Natural Java Spice был приостановлен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, сообщает Associated Press. Основанием для запрета стало обнаружение радиоактивного цезия-137 в партии гвоздики, отправленной в Калифорнию.

Согласно полученным документам, компания отправила в США около 200 кг гвоздики в 2025 году. Это уже второй случай за последнее время с индонезийскими поставщиками — в августе другая компания, PT Bahari Makmuri Sejati (BMS Foods), столкнулась с запретом на ввоз сотен тонн креветок после обнаружения токсичных веществ в сети магазинов Kroger.

