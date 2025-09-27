Лавров назвал особую роль России и США в мировой политике Лавров: Россия и США должны действовать вместе для предотвращения мировой войны

Россия и США несут особую ответственность за предотвращение рисков, способных привести к новой мировой войне, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, сохранение стратегической стабильности зависит от готовности сторон соблюдать количественные ограничения по договору о СНВ.

На России и США лежит особая ответственность за положение дел в мире, за избежание рисков, способных ввергнуть человечество в новую войну, — подчеркнул дипломат.

Лавров добавил, что инициатива президента России Владимира Путина направлена на сохранение стратегической стабильности. Она предусматривает соблюдение центральных количественных ограничений по договору о СНВ в течение года после его окончания. Россия ожидает аналогичных шагов от США и призывает избегать действий, нарушающих существующий баланс сдерживающих сил.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о серьезных «завалах» в отношениях России и США, накопившихся при прошлых администрациях. При этом он отметил выгоду для американского бизнеса от сотрудничества с Москвой и напомнил о готовности РФ к диалогу.