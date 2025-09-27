Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 20:55

Трамп рассекретил тайную операцию ФБР во время штурма Капитолия

Трамп обвинил ФБР во внедрении 274 агентов в толпу перед штурмом Капитолия

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

ФБР тайно внедрило 274 агента в толпу перед штурмом Капитолия в январе 2021 года, заявил президент США Дональд Трамп. В своей соцсети Truth Social он отметил, что действия ведомства нарушили все регламенты и протоколы.

Только что стало известно, что ФБР тайно, вопреки всем правилам, предписаниям, протоколам и стандартам, внедрило 274 агента ФБР в толпу непосредственно перед фальсификацией 6 января и во время нее, — подчеркнул Трамп.

Глава государства утверждает, что агенты ФБР действовали во время беспорядков как агитаторы и повстанцы, а не как сотрудники правоохранительных органов. По его словам, бывшему главе бюро Кристоферу Рэю придется объяснить свои действия.

Ранее экс-директору ФБР Джеймсу Коми предъявили официальные обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию. Расследование началось в июле и касается его возможных ложных показаний по операции Crossfire Hurricane — расследованию бюро, начатому в 2016 году по предполагаемым связям штаба Трампа с Россией.

До этого ФБР обнаружило секретные документы при обыске в офисе экс-советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Обыски прошли 22 августа в офисе в Вашингтоне и доме политика в Мэриленде в рамках расследования незаконного хранения материалов, связанных с национальной безопасностью.

Дональд Трамп
США
Капитолий
штурмы
ФБР
агенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.