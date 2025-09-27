Трамп рассекретил тайную операцию ФБР во время штурма Капитолия Трамп обвинил ФБР во внедрении 274 агентов в толпу перед штурмом Капитолия

ФБР тайно внедрило 274 агента в толпу перед штурмом Капитолия в январе 2021 года, заявил президент США Дональд Трамп. В своей соцсети Truth Social он отметил, что действия ведомства нарушили все регламенты и протоколы.

Только что стало известно, что ФБР тайно, вопреки всем правилам, предписаниям, протоколам и стандартам, внедрило 274 агента ФБР в толпу непосредственно перед фальсификацией 6 января и во время нее, — подчеркнул Трамп.

Глава государства утверждает, что агенты ФБР действовали во время беспорядков как агитаторы и повстанцы, а не как сотрудники правоохранительных органов. По его словам, бывшему главе бюро Кристоферу Рэю придется объяснить свои действия.

Ранее экс-директору ФБР Джеймсу Коми предъявили официальные обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию. Расследование началось в июле и касается его возможных ложных показаний по операции Crossfire Hurricane — расследованию бюро, начатому в 2016 году по предполагаемым связям штаба Трампа с Россией.

До этого ФБР обнаружило секретные документы при обыске в офисе экс-советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Обыски прошли 22 августа в офисе в Вашингтоне и доме политика в Мэриленде в рамках расследования незаконного хранения материалов, связанных с национальной безопасностью.