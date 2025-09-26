Минюст США обвинил экс-директора ФБР в преступлениях

Экс-директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми были предъявлены официальные обвинения, сообщил телеканал Fox News. В материале говорится, что ему вменяется дача ложных показаний и воспрепятствование правосудию.

Телеканал указывает, что в отношении него было инициировано расследование еще в июле этого года. В частности, проверялись сведения, предоставлял ли он ложные показания по операции Crossfire Hurricane — название расследования ФБР приписываемых связей штаба президента США Дональда Трампа с Россией, начатого в 2016 году.

Ранее ФБР обнаружило секретные документы при обыске в офисе экс-советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Обыски прошли 22 августа в вашингтонском офисе и доме Болтона в Мэриленде в рамках расследования незаконного хранения материалов, связанных с национальной безопасностью.

Тем временем ФБР и Министерство юстиции США прекратили расследование в отношении бывшего исполняющего обязанности директора иммиграционного и таможенного контроля Тома Хомана, известного как «царь границы». Дело было заведено в Техасе летом 2024 года.