«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 10:14

В США прекратили расследование дела «царя границы»

MSNBC: власти США прекратили расследовать дело против Хомана

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ФБР и Министерство юстиции США прекратили расследование в отношении бывшего исполняющего обязанности директора иммиграционного и таможенного контроля Тома Хомана, известного как «царь границы», сообщает телеканал MSNBC со ссылкой на источники. Дело было заведено в Техасе летом 2024 года.

Поводом для расследования послужило заявление о том, что Хоман занимался вымогательством выплат в обмен на заключение контрактов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах. Прокуратура Западного округа Техаса, сотрудничавшая с ФБР, обращалась в Минюст с просьбой присоединиться к расследованию в отношении бывшего главы пограничной службы. Данное обращение было основано на полученных доказательствах незаконных платежей.

По информации двух источников, в последние недели администрация Трампа официально закрыла это расследование. Решение было принято после того, как директор ФБР Кэш Патель запросил обновленные сведения по данному делу.

Ранее СМИ в США писали, что глава Федерального бюро расследований Кэш Патель допустил серьезные промахи в ходе расследования убийства политического активиста Чарли Кирка. В окружении президента США Дональда Трампа усомнились в профессиональной компетентности Пателя. По информации источников, американские чиновники упрекнули его в том, что фотографии подозреваемого не были обнародованы непосредственно после совершения преступления. Эта задержка привела к потере важного времени, которое могло быть использовано для оперативного розыска.

США
расследования
Техас
пограничники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Угроза выдать кнопочный телефон довела до беды в российском городе
Опытный парашютист разбился насмерть в подмосковном скайцентре
Российские военные почти выбили ВСУ из населенного пункта в ДНР
Величковский потребовал миллионы у Лады Дэнс и «Джема»
Более 40 рейсов отказались принимать в одном аэропорту из-за кибератаки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 сентября: где сбои в РФ
«Чудесные здания»: участница «Интервидения» рассказала об эмоциях от Москвы
«Подошли вплотную»: в ДНР заявили об успехах ВС России у Красноармейска
Мощный пожар в Алтайском крае вынудил МЧС эвакуировать сотни человек
Стало известно о климатическом «развороте» в Москве в 2050 году
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 сентября
Зумеры устроили массовые беспорядки в одной стране
«Люди устали от мужиков в платьях»: Мизулина объяснила суть «Интервидения»
Армия России блокировала в Харьковской области сразу два подразделения ВСУ
Россиянам рассказали, какие законодательные изменения ждут их с 1 октября
«Они мертвы»: обвиняемая в отравлении коллег кладовщица написала письмо
Российский регион за сутки атаковали 85 БПЛА
Актер «Улиц разбитых фонарей» признался в многолетней борьбе с зависимостью
В России раскрыли «троянского коня» Трампа в Афганистане
Магнитные бури сегодня, 21 сентября: что завтра, головные боли, апатия
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»
Шоу-бизнес

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября
Регионы

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.