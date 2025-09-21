В США прекратили расследование дела «царя границы»

ФБР и Министерство юстиции США прекратили расследование в отношении бывшего исполняющего обязанности директора иммиграционного и таможенного контроля Тома Хомана, известного как «царь границы», сообщает телеканал MSNBC со ссылкой на источники. Дело было заведено в Техасе летом 2024 года.

Поводом для расследования послужило заявление о том, что Хоман занимался вымогательством выплат в обмен на заключение контрактов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах. Прокуратура Западного округа Техаса, сотрудничавшая с ФБР, обращалась в Минюст с просьбой присоединиться к расследованию в отношении бывшего главы пограничной службы. Данное обращение было основано на полученных доказательствах незаконных платежей.

По информации двух источников, в последние недели администрация Трампа официально закрыла это расследование. Решение было принято после того, как директор ФБР Кэш Патель запросил обновленные сведения по данному делу.

Ранее СМИ в США писали, что глава Федерального бюро расследований Кэш Патель допустил серьезные промахи в ходе расследования убийства политического активиста Чарли Кирка. В окружении президента США Дональда Трампа усомнились в профессиональной компетентности Пателя. По информации источников, американские чиновники упрекнули его в том, что фотографии подозреваемого не были обнародованы непосредственно после совершения преступления. Эта задержка привела к потере важного времени, которое могло быть использовано для оперативного розыска.