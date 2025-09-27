Лавров сделал важное заявление для НАТО и союзников

Лавров сделал важное заявление для НАТО и союзников Лавров: Россия никогда не направляет дроны и ракеты на ЕС и НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров категорически опроверг информацию о нацеливании российских ракет и беспилотников на объекты в государствах Европы и Североатлантического альянса. Он добавил, что такие ситуации не возникали никогда, передает РИА Новости.

Мы никогда не направляем наши беспилотники ли, ракеты ли по государствам, которые расположены в Европе, членам Евросоюза, странам Североатлантического альянса, — подчеркнул Лавров.

Ранее в Кремле заявили, что российская сторона воспринимает негативно слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о якобы нарушении Россией воздушного пространства республики. Любые обвинения в адрес военных РФ ни разу не были подкреплены достоверными данными, подчеркнули там.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента США Дональда Трампа в попытке переложить ответственность за разрешение конфликта на Украине на Европу. По мнению политика, за оптимистичными словами американского лидера о способности Киева вернуть свои территории скрывается намерение сократить участие США в конфликте.