Власти Польши накинулись на Трампа с неожиданными обвинениями Премьер Польши обвинил Трампа в перекладывании ответственности за Украину на ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск у себя в соцсети Х обвинил президента США Дональда Трампа в попытке переложить ответственность за решение конфликта на Украине на Европу. По мнению политика, за оптимистичными словами американского лидера о способности Киева вернуть свои территории скрывается намерение сократить участие США.

Президент Трамп заявил, что Украина может при поддержке Европейского союза вернуть всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается объявление о меньшем участии США и перекладывании ответственности за окончание войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии, — отметил Туск.

Ранее издание The Spectator отмечало, что заявление Трампа о Киеве стало ужасным сигналом для украинского президента Владимира Зеленского. Так, глава Белого дома показал, что не намерен участвовать в дальнейшем урегулировании, уточнили аналитики.

Прежде отмечалось, что европейские страны боятся попыток президента США переложить на них ответственность за неудачи Киева. По данным журналистов, недавняя смена риторики главы Белого дома вызвала беспокойство в столицах Европы. Местные чиновники якобы расценивают это как подготовку «запасного выхода» для будущих обвинений.