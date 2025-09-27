В Риме прошел митинг против политики Евросоюза и в поддержку России

В центре Рима состоялось массовое шествие против политики Европейского союза, во главе которого был растянут баннер с призывом к отставке председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости. Несколько тысяч человек с национальными флагами прошли от площади Виктора Эммануила II до Императорских форумов, требуя выхода Италии из ЕС.

Мы требуем выхода из Евросоюза. Он причинил Италии только вред. <...> Мы не желаем перевооружения. Европейский союз — мачеха Италии, и мы должны дистанцироваться от этого, — приводит агентство текст требований протестующих.

Лидер партии «Суверенная и народная демократия» Марко Риццо заявил, что ЕС нанес Италии ущерб в сельском хозяйстве, рыболовстве и энергетике. Президент движения Франческо Тоскано назвал обвинения Запада против России признаком подготовки к войне.

Нам это представляется всего лишь опасной инсценировкой, призванной подготовить европейское общественное мнение к войне, которую оно не желает и которая вместо этого злонамеренно разжигается сетью, — заявил политик.

В колонне виднелся и российский триколор. Полиции пришлось перекрыть движение на центральных улицах для обеспечения безопасности шествия. Участники акции скандировали «Урсула, вон!» и несли плакаты с критикой европейской бюрократии. Завершился митинг выступлением лидеров протестного движения неподалеку от Колизея.

