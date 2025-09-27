Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 21:26

В Риме прошел митинг против политики Евросоюза и в поддержку России

В Риме протестующие против политики ЕС требуют отставки главы ЕК фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: IMAGO/Kristian Tuxen Ladegaard B/Global Look Press

В центре Рима состоялось массовое шествие против политики Европейского союза, во главе которого был растянут баннер с призывом к отставке председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости. Несколько тысяч человек с национальными флагами прошли от площади Виктора Эммануила II до Императорских форумов, требуя выхода Италии из ЕС.

Мы требуем выхода из Евросоюза. Он причинил Италии только вред. <...> Мы не желаем перевооружения. Европейский союз — мачеха Италии, и мы должны дистанцироваться от этого, — приводит агентство текст требований протестующих.

Лидер партии «Суверенная и народная демократия» Марко Риццо заявил, что ЕС нанес Италии ущерб в сельском хозяйстве, рыболовстве и энергетике. Президент движения Франческо Тоскано назвал обвинения Запада против России признаком подготовки к войне.

Нам это представляется всего лишь опасной инсценировкой, призванной подготовить европейское общественное мнение к войне, которую оно не желает и которая вместо этого злонамеренно разжигается сетью, — заявил политик.

В колонне виднелся и российский триколор. Полиции пришлось перекрыть движение на центральных улицах для обеспечения безопасности шествия. Участники акции скандировали «Урсула, вон!» и несли плакаты с критикой европейской бюрократии. Завершился митинг выступлением лидеров протестного движения неподалеку от Колизея.

Ранее итальянский журналист Томас Фази, говоря о якобы нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии, заявил, что Таллин пытается начать третью мировую войну из-за крошечного острова. Длина острова составляет 512 метров, ширина — 149 метров.

Италия
протесты
Евросоюз
Еврокомиссия
Урсула фон дер Ляйен
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев запустил свыше 10 дронов по Курской и Белгородской областям
Болгарский гювеч – овощная вкуснятина в духовке
На Украине закрыли главную лазейку для уклонистов от мобилизации
В МИД рассказали, как пытаются разорвать связи России и Казахстана
Пескову пришлось ответить на каверзный вопрос о влиянии СВО на экономику
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.